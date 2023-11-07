Гинеколог рассказала, когда боли в животе у беременных требуют срочной помощи

Во время беременности у женщин могут возникать болевые ощущения в области живота. В некоторых случаях это может считаться вариантом нормы, а иногда могут угрожать нормальному течению беременности, предупредила в разговоре с «Известиями» 7 ноября врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА», д.м.н. Анна Марченко

«Причины неприятных ощущений могут быть разными. В большинстве случаев они связаны с перестройкой организма будущей матери. Например, тянущие боли внизу живота, которые женщина может чувствовать в течение всей беременности, вызваны растяжением связок из-за того, что матка увеличивается в размерах. Это несильные, непродолжительные боли, которые проходят сами собой», — рассказала Марченко.

По ее словам, в первом триместре болевые ощущения появляются, когда плодное яйцо прикрепляется к стенкам матки. Женщина может чувствовать давление, покалывание или жжение. Если боль отдает в поясницу, это может быть спровоцировано спазмами мышц, стабилизирующих позвоночник, из-за изменения центра тяжести.

Во втором триместре, как рассказала гинеколог, матка еще больше увеличивается в размерах и начинает растягиваться круглая связка, которая ее поддерживает. Это может стать причиной возникновения болевых ощущение. К концу второго триместра центр тяжести смещается еще больше, из-за чего беременную женщину могут беспокоить непродолжительные спазмы в районе поясницы, особенно при ходьбе, напоминающие приступы радикулита.

«На заключительном этапе, в третьем триместре, примерно с 35 недели, может быть и раньше, у беременной обычно появляются тренировочные схватки. Тех, кто готовится к родам впервые, это может очень сильно напугать. Тем не менее, это норма. Тренировочные схватки отличаются нерегулярностью и меньшей чувствительностью. Как правило, они проходят при смене положения тела», — добавила врач.

Также, по ее словам, примерно за две недели до родов головка малыша начинает давить на тазовые кости, что тоже может вызвать боли и неприятные ощущения и является нормальным.

«Уменьшить болевой синдром в таких случаях помогают теплые компрессы, специальные физические упражнения, дыхательная гимнастика и т.п. Также беременным женщинам во втором триместре рекомендуется отказаться от ношения обуви на каблуках, чтобы не увеличивать нагрузку на позвоночник. А вот с обезболивающими препаратами надо быть очень осторожной. Не все лекарства разрешены в период беременности, так как их компоненты могут повлиять на развития плода», — предупредила специалист.

При этом она отметила, что, если женщина в период беременности испытывает болевые ощущения в области живота, даже периодически и не сильные — это повод поговорить со своим лечащим врачом. Особенно в случае, если планируется принимать какие-то препараты.

«Срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, если вы не можете оперативно попасть на прием, стоит в случаях, если: вы почувствовали сильную резкую или схваткообразную боль; болевые ощущения, не важно сильные или нет, сопровождаются кровянистыми выделениями; боль сопровождается повышением артериального давления; состояние сопровождается тошнотой, рвотой, повышением температуры, слабостью и т.д.», — подчеркнула гинеколог.

По ее словам, в первом триместре боли, сопровождающиеся кровянистыми выделениями, могут говорить об угрозе прерывания беременности. Поэтому обратиться за медицинской помощью надо немедленно.

«Примерно с 20 недели беременности или еще раньше, женщина может начать ощущать, что ее живот становится твердым, при этом она может испытывать тянущие боли. Это гипертонус матки. Состояние, при котором ее мышцы начинают сокращаться раньше времени. Гипертонус — достаточно частое явление, которое при адекватном и своевременном лечении не представляет угрозы для беременности. Однако, если женщина будет игнорировать свое состояние и не обратится за медицинской помощью, это может привести к отслойке плодного яйца, гипоксии плода или преждевременным родам», — подытожила Марченко.

В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два таких препарата были внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Как отметила акушер-гинеколог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» 4 октября, контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию.