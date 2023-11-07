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Греф переизбран на пост главы Сбербанка до 2027 года

Наблюдательный совет Сбербанка продлил полномочия Грефа на четыре года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на пост главы кредитной организации на следующие четыре года. Об этом 7 ноября он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. <...> Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», — заявил Греф.

Он рассказал, что на заседании набсовета также была принята «нетривиальная» и не похожая на предыдущие стратегия развития банка на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики.

По словам Грефа, главной темой новой стратегии стала человекоцентричность, ее детали будут представлены 6 декабря на дне инвестора. За трансляцией мероприятия смогут наблюдать 1,8 млн акционеров, уточнил глава Сбербанка.

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Герман Греф возглавил банк в октябре 2007 года, придя на этот пост с должности главы Минэкономразвития России. В прошлый раз акционеры продлили его полномочия на такой же срок в мае 2019 года. В том же году они передали права на избрание и досрочное прекращение полномочий президента, председателя правления банка наблюдательному совету кредитной организации.

В сентябре 2023 года замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил о подготовке министерством вместе с Росимуществом предложения на тему продления полномочий Грефа на посту главы Сбербанка.

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