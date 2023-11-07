Средства ПВО сбили украинские самолеты Су-27 и МиГ-29 в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом 7 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадовка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также средства ПВО поразили 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что армия России нанесла поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 105 районах.

Ранее, 3 ноября, в Минобороны сообщили, что авиация РФ и средства ПВО уничтожили пять самолетов МиГ-29, три Су-27, один Су-25, еще один L-39, а также вертолет Ми-8. Помимо этого, были перехвачены четыре ракеты ATACMS и три HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотника.

В тот день МО России также опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ. Российские военнослужащие рассказали, что подготовка самолета к вылету в среднем занимает около одного часа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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