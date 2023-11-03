Авиация РФ и средства ПВО уничтожили десять украинских самолетов за неделю
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили десять украинских самолетов и один вертолет. Об этом 3 ноября сообщают в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено десять самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8», — сказано в заявлении оборонного ведомства.
Помимо этого, были перехвачены четыре ракеты ATACMS и три HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 274 беспилотника.
В Минобороны отметили, что в течение недели в плен Вооруженным силам (ВС) РФ сдались 28 украинских военнослужащих.
Ранее в этот день оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные удары по опорному пункту и районам скопления живой силы украинской армии. Кроме того, военнослужащие ВС РФ рассказали, что подготовка самолета к вылету в среднем занимает около одного часа.
До этого, 1 ноября, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике истребительная авиация ВКС сбила два украинских самолета Су-27. Это произошло неподалеку от населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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