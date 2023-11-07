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В Южной Осетии исключили тенденцию к эскалации обстановки на границе с Грузией

КГБ Южной Осетии: на границе с Грузией тенденции к эскалации обстановки нет
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В настоящее время оперативная обстановка на югоосетино-грузинском участке остается в целом стабильной, тенденций к ее эскалации не фиксируется. Об этом 7 ноября сообщили в комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

«В то же время, на окраине приграничного населенного пункта Кирбали отмечается скопление до 50 гражданских лиц. На данный момент каких-либо протестных действий с их стороны не предпринимается. Со стороны Грузии сложившуюся ситуацию контролирует полиция», — сказано в заявлении комитета КГБ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что не имеет информации о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

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Накауне, 6 ноября, в комитете КГБ сообщили, что два неизвестных нарушителя государственной границы в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление силовикам, применив топор, и пытались скрыться на автомобиле, чуть не наехав на пограничный наряд. Сначала был сделан предупредительный выстрел, а затем открыт огонь по колесам машины, в которой находились нарушители. В результате один из них получил тяжелое ранение, его госпитализировали врачи Грузии. Второй нарушитель был задержан.

Позднее в тот день служба госбезопасности Грузии заявила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали.

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