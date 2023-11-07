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В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией

КГБ Южной Осетии: нарушители границы с Грузией оказали сопротивление
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Фото: TACC/Сергей Бобылев
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Гражданин Грузии в Южной Осетии получил ранение в ходе задержания. Об этом 6 ноября сообщили в комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

По информации ведомства, два неизвестных нарушителя государственной границы в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление силовикам, применив топор, и пытались скрыться на автомобиле, чуть не наехав на пограничный наряд. Сначала пограничники сделали предупредительный выстрел, а затем открыли огонь по колесам машины, в которой находились нарушители.

В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение, он был госпитализирован врачами Грузии. Второй нарушитель был задержан, заявили в спецслужбе.

В настоящее время проводится расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств.

В ведомстве отметили, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, которые способствуют обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.

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Ранее, 26 августа, президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика готова налаживать отношения с Грузией при отсутствии угроз с ее стороны. Он отметил, что в первую очередь грузинская сторона должна признать ответственность за агрессию в отношении Южной Осетии и военные преступления.

8 августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также возложил ответственность на правительство бывшего президента Михаила Саакашвили за то, что оно не смогло избежать военных действий 2008 года в Южной Осетии. Он также добавил, что мог бы привести большое количество доказательств некомпетентности правительства Саакашвили, однако не может говорить об этом, поскольку заботится об имидже Грузии.

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