В Южной Осетии сообщили об оказании сопротивления нарушителями границы с Грузией

Гражданин Грузии в Южной Осетии получил ранение в ходе задержания. Об этом 6 ноября сообщили в комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

По информации ведомства, два неизвестных нарушителя государственной границы в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление силовикам, применив топор, и пытались скрыться на автомобиле, чуть не наехав на пограничный наряд. Сначала пограничники сделали предупредительный выстрел, а затем открыли огонь по колесам машины, в которой находились нарушители.

В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение, он был госпитализирован врачами Грузии. Второй нарушитель был задержан, заявили в спецслужбе.

В настоящее время проводится расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств.

В ведомстве отметили, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, которые способствуют обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.

Ранее, 26 августа, президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика готова налаживать отношения с Грузией при отсутствии угроз с ее стороны. Он отметил, что в первую очередь грузинская сторона должна признать ответственность за агрессию в отношении Южной Осетии и военные преступления.

8 августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также возложил ответственность на правительство бывшего президента Михаила Саакашвили за то, что оно не смогло избежать военных действий 2008 года в Южной Осетии. Он также добавил, что мог бы привести большое количество доказательств некомпетентности правительства Саакашвили, однако не может говорить об этом, поскольку заботится об имидже Грузии.