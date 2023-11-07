Спецслужбы стран ШОС за последний год предотвратили 69 терактов
Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за последний год предотвратили 69 терактов и раскрыли деятельность 73 террористических ячеек. Об этом 7 ноября заявил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.
Он выступал на девятой научно-практической конференции РАТС ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего», открывшейся в этот день в Ташкенте.
«За период после восьмой конференции в результате слаженной работы <...> между компетентными органами государств — членов ШОС на нашем пространстве пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек террористических организаций, предотвращено 69 терактов», — сказал Мирзаев на конференции.
Он подчеркнул, что спецслужбами выло выявлено 507 участников и пособников террористических организаций, 447 из которых задержаны, 182 ликвидированы, а 54 осуждены.
Ранее, в сентябре, стало известно, что сотрудники комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в 2023 году предотвратили попытку подрыва мавзолея в городе Туркестан на юге страны, а также вооруженное нападение в столице республики — Астане. При этом в настоящее время в стране сохраняется повышенная террористическая опасность. В Казахстане ежегодно предотвращается не менее двух терактов.
ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.