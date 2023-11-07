В МВФ смоделировали распад мировой экономики на два торговых блока

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) смоделировали мир, при котором его экономика разделилась на два торговых блока — РФ и Китай, США и Евросоюз (ЕС). Об этом пишет «РИА Новости» во вторник, 7 ноября.

По мнению специалистов, подобный сценарий может произойти не только в результате украинского конфликта, но и из-за того, что в последнее время торговые ограничения берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

В МВФ отметили, что в результате сокращения доступа к экспортным рынкам произойдет рост цен на многие товары, некоторые из них вовсе окажутся в дефиците. Экономисты выразили мнение, что в этом случае рискует больше всего пострадать «восточный блок».

В свою очередь, заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отметил, что то, какой стороне принесет пользу такое разделение мировой экономики, зависит от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия, а также Украина. Он указал, что, у Атлантического блока произойдет нехватка такого важного сырья для энергетики, как уран, если эти страны примкнут к КНР и России.

Ранее, в конце октября, в Китае заявили о том, что экономическая война Европы и США против РФ подорвала доверие мира к американскому доллару. По мнению автора китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Ляо Чжэнжуна, Брюссель и Вашингтон используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций. При этом отмечалось, что все попытки стран Запада создать новый экономический порядок без учета голоса РФ обречены на провал.