Российские военнослужащие штурмовой группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также захватили и зачистили опорный пункт противника в одной из лесопосадок к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Минобороны России 7 ноября опубликовало кадры боевой работы десантников в зоне СВО.

В ходе ведения активной обороны штурмовые подразделения ивановских десантников успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований к северу от Артемовска.

Военные ВДВ в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту украинской армии, где, по данным разведки, одно из подразделений формирований ВСУ готовилось к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций, и стремительно атаковали их.

В ходе боя десантники РФ захватили и уничтожили одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Затем российские подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил.

Однако штурмовая группа ВДВ не ослабила свой натиск. Когда противник попытался контратаковать, по нему отработала группа огневой поддержки ивановских десантников, которая огнем автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» обратила военнослужащих ВСУ в бегство и уничтожила несколько боевиков противника.

«Раньше они, как бы грубо скажем, заранее всё это готовили. Сейчас быстрыми темпами, так как отступают. Ну где-то не совсем быстрыми темпами. <…> На данный момент они только отступают. Там от профессиональной армии людей уже сильно-то и много не осталось. Может быть, есть там часть наемников, и то которые, как я понимаю, на позиции сильно не выходят, где-то сидят на удалении либо просто рулят всем этим стадом, как говорится. <…> Уже начинают просто сдаваться», — рассказал военнослужащий с позывным Иван.

Ранее, 1 ноября, в Минобороны России сообщили, что российские военные из бронегруппы Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали позицию военных ВСУ к северу от Артемовска. Разведчики ВДВ обнаружили оборонительную позицию противника и незамедлительно доложили об этом. Для уничтожения украинских военных было решено использовать боевые машины пехоты БМП-3.

До этого, 28 октября, Минобороны РФ отметило боевое применение военнослужащими ВДВ FPV-дронов на артемовском направлении. Сообщалось, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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