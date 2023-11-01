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Десантники ВС РФ уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ под Артемовском

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военные из бронегруппы Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Артемовска. Кадры боевой работы десантников предоставило Минобороны в среду, 1 ноября.

Разведчики ВДВ обследовали территории севернее Артемовска при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предмет укрытий ВСУ. Они обнаружили оборонительную позицию украинских военных и незамедлительно доложили об этом.

Против ВСУ выступили экипажи боевых машин десанта второго поколения. Они открыли по противнику шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки. Это позволило ликвидировать опорные пункты противника и уничтожить его личный состав.

Несколько украинских военных отступили в один из населенных пунктов неподалеку от Артемовска и организовали оборону в заброшенных домах.

Для уничтожения противника было решено использовать боевые машины пехоты БМП-3. Они способны вести огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушки с расстояния около 5 км. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

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Ранее, 28 октября, Минобороны РФ показало боевое применение военнослужащими Воздушно-десантных войск (ВДВ) FPV-дронов на артемовском направлении. Отмечается, что подразделения успешно применили БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

До этого, 25 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы ликвидировали более 200 украинских боевиков на донецком направлении. Он добавил, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты реактивными снарядами тяжелых огнеметных систем поразили группы пехоты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских боевиков в районе Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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