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Происшествия
Два человека погибли в результате пожара в Санкт-Петербурге

В посольстве Канады в Нигерии сообщили о приостановке работы после пожара

Канадское посольство в Нигерии из-за пожара приостановило работу
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Фото: Соцсети
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В результате пожара в посольстве Канады в Нигерии, в котором погибли два человека, Верховная комиссия страны сообщила о временном приостановлении своей работы. Об этом сообщило посольство Канады в соцсети X (бывш. Twitter).

«Верховная комиссия Канады в Нигерии в Абудже временно приостановила свою деятельность до дальнейшего уведомления», — отмечается в сообщении.

На фоне происшествия на сайте службы Канада рекомендовала своим гражданам избегать «несущественных поездок» в Нигерию.

По сообщениям местной газеты The Punch, 6 ноября в посольстве Канады в Нигерии произошел пожар. Два человека погибли, как минимум трое были госпитализированы.

Причины возгорания не уточняются.

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Ранее, 3 ноября, при пожаре в наркологической клинике на севере Ирана погибли 32 человека, еще 16 пострадали. ЧП произошло в учреждении в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян. На данный момент уже задержаны несколько подозреваемых, включая менеджера клиники.

27 сентября во время празднования свадьбы в Ираке в результате пожара погибли и пострадали более 450 человек. По данным местной полиции, возгорание могло начаться из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

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