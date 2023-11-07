Звонарева и Зигемунд в парном разряде выиграли Итоговый турнир WTA

Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд 6 ноября победили в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в мексиканском Канкуне.

Звонарева и Зигемунд одержали победу над австралийкой Эллен Перес и американкой Николь Мелихар-Мартинес со счетом 6:4, 6:4.

Звонарева и Зигемунд впервые стали чемпионками Итогового турнира WTA. До этого они вместе выиграли шесть турниров под эгидой организации, в том числе Открытый чемпионат США. На счету 39-летней россиянки также победы на US Open в паре с француженкой Натали Деши в 2006 году и на Открытом чемпионате Австралии со Светланой Кузнецовой в 2012 году. Отметим, что в одиночном разряде Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема — на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.

Итоговый турнир WTA традиционно проводится на покрытии «хард». Призовой фонд в этом году составил $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, которые набрали наибольшее количество очков за сезон.

В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс.

Ранее, 4 ноября, российский теннисист Андрей Рублев проиграл своему сопернику из Сербии Новаку Джоковичу в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже. Матч закончился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Встреча продолжалась чуть более трех часов.