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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минобороны РФ 7 ноября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, с первых дней спецоперации гвардии сержант Александр Бут в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял подвоз материально-технического имущества подразделениям Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), решив лишить российские подразделения на передовой тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Бут. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом значительная часть колонны будет уничтожена, военнослужащий, выгодно заняв позицию, отразил нападение противника и метким броском гранаты уничтожил группу ВСУ.

После того как группа боевиков отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение. Смелые и решительные действия Бута, а также проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район.

Также Минобороны выделило заслуги ефрейтора Григория Захарова, который в составе экипажа самоходной артиллерийской установки (САУ) выполнял задачу по поддержке батальонной тактической группы российских военнослужащих, обороняющих один из населенных пунктов.

Противник предпринимал неоднократные попытки прорвать линию обороны российских войск. В ходе очередной атаки враг обнаружил позицию САУ и открыл огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В результате обстрела ВСУ несколько боевых товарищей Захарова получили ранения. Оценив обстановку, военнослужащий, несмотря на продолжающийся обстрел и смертельную опасность, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасное место и оказал им первую помощь. После чего вернулся в САУ и по полученным от вышестоящего командования координатам, точным огнем нанес поражение артиллерийской позиции противника.

Оставшись без артиллерийской поддержки и понеся большие потери, противник отступил. Смелые и решительные действия Захарова позволили сохранить жизнь раненым боевым товарищам и нанести ощутимый урон ВСУ.

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Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

Накануне представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алешкинский более 60 боевиков ВСУ.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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