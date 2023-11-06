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Артиллеристы ВС РФ поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом заявил в понедельник, 6 ноября, начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — приводит его слова «РИА Новости».

Савчук также добавил, что слаженная работа подразделений Центральной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии позволила нанести поражения штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении в районе Серебряного лесничества.

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Ранее, 2 ноября, Савчук заявил, что ВС РФ нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Он отметил, что всего в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских расчетов противника.

До этого, 30 октября, Савчук сообщал, что подразделения ВС РФ вскрыли и подавили 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ на краснолиманском направлении. Также Савчук указал, что в районах ямполовского и торского участков российским военным удалось поразить штурмовые группы 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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