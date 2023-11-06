Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на херсонском направлении в районе островов Фролова, Крынки и Алёшкинский более 60 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал 6 ноября журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены лодка противника в районе острова Фролова (потери ВСУ живой силе — шесть погибших), скопление живой силы противника в районе острова Крынки (потери ВСУ в живой силе — 35 погибших), скопление живой силы противника в районе острова Алёшкинский (потери ВСУ в живой силе — 22 погибших)», — сообщил он.

На этом же направлении в районе Тягинки уничтожена пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, уничтожены четыре боевика, около Инженерного ликвидирована гаубица Д-30 и пятеро украинских военнослужащих.

Еще две гаубицы уничтожены в районе населенного пункта Токаревка в островной зоне, у ВСУ — восемь погибших.

В течение ночи ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Алёшки, Песчановка, выпустив 25 снарядов из артиллерии.

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Благородя стойкости российских военных и грамотной маневренной обороне солдатам ВС РФ удается сдерживать контрнаступление противника.

28 октября в Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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