Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома
Сюжет:

WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть

WSJ: ценовой потолок на российскую нефть теряет эффективность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введенный западными странами потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность — например, способствует снижению давления на рубль. Об этом 6 ноября сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем», — пишет газета и указывает на то, что это демонстрирует о полном изменении ситуации с начала 2023 года, когда продажи от энергоносителей упали.

По словам специалистов из JPMorgan Chase, потолок цен на российскую нефть является неэффективной мерой. Они объяснили, что по мере роста экспорта происходит улучшение торгового положения РФ, которое снижает давление на рубль. Аналитики также заметили, что российская нацвалюта стабилизировалась по отношению к американскому доллару за последние недели.

Потолок ледяной: CША пытаются ограничить российский нефтяной экспорт
Эксперты указывают на тщетность этих намерений

Ранее, 3 октября, вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий», также сообщил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. По его словам, это неработающий инструмент, который только делает хуже для потребителей, для всего мирового энергетического рынка.

До этого, 29 сентября, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби выразил противоположное мнение, назвав ценовой потолок на российскую нефть полезным и жизнеспособным инструментом. Он подчеркнул, что у него нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся, отвечая на вопрос о том, что российская нефть продается в мире по цене выше $60 за баррель, установленной в качестве предельной.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. С 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. В частности, были согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято РФ 24 февраля прошлого года ввиду обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023