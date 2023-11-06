WSJ сообщила об укреплении рубля из-за потолка цен на нефть

Введенный западными странами потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность — например, способствует снижению давления на рубль. Об этом 6 ноября сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем», — пишет газета и указывает на то, что это демонстрирует о полном изменении ситуации с начала 2023 года, когда продажи от энергоносителей упали.

По словам специалистов из JPMorgan Chase, потолок цен на российскую нефть является неэффективной мерой. Они объяснили, что по мере роста экспорта происходит улучшение торгового положения РФ, которое снижает давление на рубль. Аналитики также заметили, что российская нацвалюта стабилизировалась по отношению к американскому доллару за последние недели.

Ранее, 3 октября, вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий», также сообщил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. По его словам, это неработающий инструмент, который только делает хуже для потребителей, для всего мирового энергетического рынка.

До этого, 29 сентября, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби выразил противоположное мнение, назвав ценовой потолок на российскую нефть полезным и жизнеспособным инструментом. Он подчеркнул, что у него нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся, отвечая на вопрос о том, что российская нефть продается в мире по цене выше $60 за баррель, установленной в качестве предельной.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. С 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. В частности, были согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято РФ 24 февраля прошлого года ввиду обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.