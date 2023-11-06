СМИ сообщили об отзыве ЮАР своих дипломатов из Израиля

Власти ЮАР отзывают всех своих дипломатов с территории еврейского государства на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, заявила министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени. Об этом 6 ноября сообщил телеканал Sabc News.

Она проинформировала средства массовой информации об итогах заседания кабинета министров, состоявшегося на прошлой неделе. По словам министра, Претория разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и больниц в Газе, а также закрытием гуманитарных проходов.

«Правительство ЮАР решило отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций. Кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида израильского правительства. Позиция посла Израиля в ЮАР становится очень несостоятельной», — сказала она.

Как отмечает «Газета.Ru», ЮАР поднимет вопрос о высказываниях посла Израиля в стране по дипломатическим каналам.

1 ноября президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

За день до этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.