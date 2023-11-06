Реклама
Прямой эфир
Мир
Партия Шольца предложила ввести «кризисный взнос» с богатых немцев
Общество
Правительство предложило продавать алкоголь на внутренних рейсах в duty free
Мир
Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
Мир
Посол Палестины сообщил о ночных обстрелах КПП «Рафах»
Спорт
Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства
Мир
СМИ сообщили об отзыве ЮАР своих дипломатов из Израиля
Мир
Кулеба заявил о подготовке украинцев к худшей зиме в истории
Мир
В Британии заметили изменившийся тон Зеленского в общении с Западом
Общество
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
Общество
Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина
Мир
Глава МИД Индии назвал санкции против России удобными лишь для Запада
Политика
Песков заявил об отсутствии заявлений от Путина о выдвижении на новый срок
Общество
Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов
Сюжет:

СМИ сообщили об отзыве ЮАР своих дипломатов из Израиля

Sabc News: ЮАР отозвала своих дипломатов из Израиля для консультаций
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти ЮАР отзывают всех своих дипломатов с территории еврейского государства на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, заявила министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени. Об этом 6 ноября сообщил телеканал Sabc News.

Она проинформировала средства массовой информации об итогах заседания кабинета министров, состоявшегося на прошлой неделе. По словам министра, Претория разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и больниц в Газе, а также закрытием гуманитарных проходов.

«Правительство ЮАР решило отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций. Кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида израильского правительства. Позиция посла Израиля в ЮАР становится очень несостоятельной», — сказала она.

Как отмечает «Газета.Ru», ЮАР поднимет вопрос о высказываниях посла Израиля в стране по дипломатическим каналам.

1 ноября президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

За день до этого, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023