В США опасаются всплеска насилия в Израиле после передачи оружия

Запрос израильского правительства на поставку 24 тыс. штурмовых винтовок из США вызвал пристальное внимание американских законодателей и некоторых чиновников Госдепартамента, которые опасаются, что оружие может оказаться в руках поселенцев и гражданских ополченцев, пытающихся вытеснить палестинцев с земель на Западном берегу реки Иордан. Об этом 6 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

Поставка полуавтоматических и автоматических винтовок оценивается экспертами в $34 млн. Власти США заказывают их напрямую у американских производителей, но для этого требуется одобрение Госдепа и уведомление конгресса.

Израиль заявляет, что винтовки будут использоваться национальной полицией, но дал понять, что их можно передать гражданским лицам.

По словам американских чиновников, в Госдепе уже выразили сомнения в том, как будет использоваться вооружение.

Израильская полиция стремится пополнить арсенал оружия после того, как официальные лица страны уже пообещали поставить тысячи единиц оружия израильскому гражданскому населению как минимум в 1 тыс. городов и поселков, включая израильские поселения на Западном Берегу. Сейчас там живут около 500 тыс. израильтян. Здесь же проживает порядка 2,7 млн палестинцев.

По словам источников газеты, президент США Джо Байден и его главные помощники всё больше обеспокоены ростом насилия на Западном берегу, где еще до 7 октября выросло насилие со стороны израильских поселенцев по отношению к палестинскому населению. Официальные лица США объяснили это поощрением поселенцев со стороны крайне правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и заявлениями некоторых израильских чиновников в поддержку аннексии Западного берега.

Как добавляет «Газета.Ru», в Госдепартаменте ответили на запрос The New York Times, что всё американское оружие будет направлено в «подразделения, подконтрольные министерству национальной безопасности (МНБ)» Израиля, однако глава этого ведомства Итамар Бен-Гвир пообещал предоставить оружие жителям поселений на Западном берегу реки Иордан в целях недопущения повторения событий 7 октября..

Ранее, 11 октября, стало известно, что власти Израиля начали кампанию арестов в городах Западного берега. Как отмечается, ряд молодых людей в городах и поселках Западного берега был подвергнут массовым арестам. Задержания были сосредоточены в Иерихоне, Хевроне и Рамалле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.