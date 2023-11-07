7 ноября — День воинской славы в честь парада на Красной площади 1941 года

В России 7 ноября отмечается 82-я годовщина военного парада на Красной площади 1941 года. Эта дата включена в Дни воинской славы в память об обороне Москвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. О том, как шла подготовка к параду и какое значение он имел для страны, читайте в материале «Известий».

День воинской славы в честь парада 1941 года — история праздника

На протяжении многих лет 7 ноября в России отмечали День Октябрьской революции 1917 года, известный многим как «красный день календаря». При президенте Борисе Ельцине праздник переименовали в День согласия и примирения с целью консолидации российского общества.

В 2004 году президент Владимир Путин подписал другой федеральный закон. Согласно ему, 7 ноября стал Днем воинской славы России — в честь дня проведения военного парада на Красной площади.

Парад в Москве проходил 7 ноября 1941 года в 24-ю годовщину Октябрьской революции, в самые трудные дни войны для укрепления морального духа солдат. По силе воздействия его часто приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны.

Праздник в честь этого события пришел на смену традиционным мероприятиям по случаю Октябрьской революции. Если раньше 7 ноября официально был выходным, то сегодня это рабочий день.

День воинской славы в честь парада 1941 года — как шла подготовка к параду

Традиция проводить военные парады на главной площади страны соблюдалась каждое 7 ноября. Исключением не стал и ноябрь 41-го, когда немцы наступали на Москву.

Подготовка к мероприятию велась в условиях высокой угрозы бомбардировок. Враг был уже в 70–100 км от центра города. В столице полным ходом шла эвакуация промышленных предприятий, минировались мосты и заводы. Чтобы не допустить срыва парада, советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника. Кроме того, для защиты столицы с фронта были сняты 550 истребителей.

Информация о времени и начале парада на Красной площади была строго засекречена. Командирам частей, участвующим в торжестве, стало известно о времени его начала лишь поздно вечером 6 ноября. Однако в последний момент в целях безопасности парад перенесли на два часа раньше — с 10:00 на 08:00.

Благоприятную роль сыграла и погода. Накануне мероприятия метеорологи сообщили, что 7 ноября будет сильный снегопад и пурга, поэтому удары с воздуха мало вероятны. Ночью по указанию Сталина расчехлили и зажгли звезды на башнях Кремля, а также освободили от маскировки мавзолей Ленина.

День воинской славы в честь парада 1941 года — как прошел парад на Красной площади

Ровно в 08:00 по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора Вадима Синявского, возвестивший о начале трансляции с Красной площади. Торжественный марш войск с трибуны мавзолея принимали лично Иосиф Сталин и члены советского правительства.

Открыли шествие курсанты 1-го Московского краснознаменного артиллерийского училища им. Л.Б. Красина. Всего в параде участвовали 28 467 военных из разных подразделений войск. Из техники были представлены 296 пулеметов, 128 орудий средней и большой мощности, 160 танков и другое вооружение. Планировалось участие 300 самолетов, но из-за сильного снегопада воздушную часть отменили.

Парад длился всего 25 минут. По его завершении полки сразу же вернулись на фронт. Несмотря на короткую продолжительность мероприятия, этого времени хватило, чтобы поднять моральный дух советских граждан. Так Сталин показал всему миру, что Москва стоит и будет твердо стоять на своих позициях до полной победы.

Радиотрансляцию с Красной площади слышал весь мир. О военном параде писали многие зарубежные газеты. Для немцев же он стал полной неожиданностью. Как свидетельствуют историки, узнав о шествии, Гитлер пришел в ярость и приказал разбомбить парад во что бы то ни стало. Однако в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Как сообщали на следующий день, на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками противовоздушной обороны Москвы было сбито 34 немецких самолета.

День воинской славы в честь парада 1941 года — как отмечают в 2023 году

Ежегодно в годовщину исторического парада по всей стране организуют праздничные концерты и выставки. В школах проводят классные часы, а на телевидении показывают сюжеты с документальными кадрами тех лет. Главная экспозиция в праздник открыта в самом центре Москвы. На ней можно увидеть знаменитые «полуторки» и другую военную технику, которая участвовала в реальных боях.

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