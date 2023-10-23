Реклама
Прямой эфир
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

«Известия» показали подготовку Мелитополя к 80-й годовщине освобождения от фашистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мелитополь отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, когда Красная армия вытеснила врага из города. О том, как готовились к важному празднику, рассказала с места событий корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Стела «Мелитополь — город воинской славы» высотой 20 м установлена Российским военно-историческим обществом. Почетный статус невозможно получить просто так: Мелитополю присвоили его за суровую битву, которую называют еще «малым Сталинградом». За то сражение звания Героя Советского Союза получили 87 бойцов.

«В наступление шли. Мне было приказано вызывать на себя огонь, пехота двигалась. И тут танк немецкий — прямо на меня... Задание было, чтобы меньше было потерь среди пехоты. И я приготовил три гранаты «лимонки». Если погибать, то геройски... Я знал, что пуля не пробьет броню, и стрелял по гусеницам. Так и получилось. Танк начал подниматься из оврага, я выстрелил по гусенице. И танк закрутился», — поделился воспоминаниями 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сукач.

Мелитополь был освобожден 24 октября 1943 года, и символом освобождения стал первый танк, въехавший в город. Он долгое время стоял в качестве памятника, но за ним не ухаживали должным образом, рассказал заместитель директора музея «Битва за Ленинград» Виктор Смирнов. По его словам, внутри было по колено земли, нанесенной за 70 лет. Потребовалось четыре месяца на реставрацию памятника.

«Это первый танк, который зашел в наш город при освобождении Мелитополя. Весь экипаж погиб и был захоронен на нашем братском кладбище. Тем не менее это символ победы и освобождения нашего города. <…> Здесь погибло очень большое количество людей при освобождении... Независимо от времени мы всегда вместе и всегда будем побеждать», — подчеркнула министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Высшая проба: Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы
Теперь в списке 47 городов, он не обновлялся с 2015 года

Звание «Город воинской славы» был присвоен Мелитополю президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября 2022 года. В этот же день директор краеведческого музея Мелитополя Евгений Горлачев отметил, что город достоин присуждения почетного звания, так как у него очень богатая история, особенно та ее часть, что связана с Великой Отечественной войной. Он подчеркнул, что без Мелитополя не было бы освобождения всей Украины.

3 сентября этого года корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о том, что под Мелитополем нашли останки семерых красноармейцев, которые выбили в 1943 году захватчиков из оккупированного города. По словам специалистов, всем бойцам было не больше 25 лет. Также были найдены гранаты, противотанковая и наступательная ручная граната РГ-42 и патроны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023