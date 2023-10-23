«Известия» показали подготовку Мелитополя к 80-й годовщине освобождения от фашистов

Мелитополь отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, когда Красная армия вытеснила врага из города. О том, как готовились к важному празднику, рассказала с места событий корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Стела «Мелитополь — город воинской славы» высотой 20 м установлена Российским военно-историческим обществом. Почетный статус невозможно получить просто так: Мелитополю присвоили его за суровую битву, которую называют еще «малым Сталинградом». За то сражение звания Героя Советского Союза получили 87 бойцов.

«В наступление шли. Мне было приказано вызывать на себя огонь, пехота двигалась. И тут танк немецкий — прямо на меня... Задание было, чтобы меньше было потерь среди пехоты. И я приготовил три гранаты «лимонки». Если погибать, то геройски... Я знал, что пуля не пробьет броню, и стрелял по гусеницам. Так и получилось. Танк начал подниматься из оврага, я выстрелил по гусенице. И танк закрутился», — поделился воспоминаниями 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сукач.

Мелитополь был освобожден 24 октября 1943 года, и символом освобождения стал первый танк, въехавший в город. Он долгое время стоял в качестве памятника, но за ним не ухаживали должным образом, рассказал заместитель директора музея «Битва за Ленинград» Виктор Смирнов. По его словам, внутри было по колено земли, нанесенной за 70 лет. Потребовалось четыре месяца на реставрацию памятника.

«Это первый танк, который зашел в наш город при освобождении Мелитополя. Весь экипаж погиб и был захоронен на нашем братском кладбище. Тем не менее это символ победы и освобождения нашего города. <…> Здесь погибло очень большое количество людей при освобождении... Независимо от времени мы всегда вместе и всегда будем побеждать», — подчеркнула министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Звание «Город воинской славы» был присвоен Мелитополю президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября 2022 года. В этот же день директор краеведческого музея Мелитополя Евгений Горлачев отметил, что город достоин присуждения почетного звания, так как у него очень богатая история, особенно та ее часть, что связана с Великой Отечественной войной. Он подчеркнул, что без Мелитополя не было бы освобождения всей Украины.

3 сентября этого года корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о том, что под Мелитополем нашли останки семерых красноармейцев, которые выбили в 1943 году захватчиков из оккупированного города. По словам специалистов, всем бойцам было не больше 25 лет. Также были найдены гранаты, противотанковая и наступательная ручная граната РГ-42 и патроны.