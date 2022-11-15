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В Мелитополе назвали заслуженным звание «Город воинской славы»

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Фото: РИА Новости
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Мелитополь достоин присуждения почетного звания «Город воинской славы». Об этом 15 ноября заявил директор краеведческого музея Мелитополя Евгений Горлачев.

Он отметил, что у Мелитополя очень богатая история, особенно та ее часть, что связана с Великой Отечественной войны.

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Он рассказал, что город был захвачен в 1941 году. Местные жители, по словам краеведа, оказывали сопротивление немецким захватчикам. Итогом стал массовый расстрел — более 15 тыс. человек были убиты.

«Освободили Мелитополь 23 октября 1943 года. Громаднейшее количество людей, которые отдали жизни за освобождение этого города, кровопролитнейшие уличные бои. Мелитопольская наступательная операция имела очень большое значение, потому что Мелитополь находится на распутье дорог», — заявил Горлачев.

Он подчеркнул, что без Мелитополя не было бы освобождения всей Украины.

Горлачев отметил, что звание Герои Советского союза за освобождение Мелитополя было присуждено 87 гражданам СССР.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю.

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