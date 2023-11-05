Школьники из ХМАО рассказали «Известиям» о впечатлениях от выставки «Россия» на ВДНХ

Интерактивность и зрелищность экспозиций выставки-форума «Россия» в Москве удивляют своей масштабностью, заявили 5 ноября «Известиям» школьники из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в разговоре о своих впечатлениях от мероприятия.

По словам Элины, одной из посетительниц выставки-форума, очень приятно видеть, что каждому региону России организаторы мероприятия уделили внимание. Кроме того, заявила с улыбкой школьница, она не ожидала, что экспозиция, посвященная ее домашнему региону, будет встречать посетителей масштабированной копией мамонта.

«Чудесные впечатления [от выставки], эмоции ― исключительно позитивные. Просто взгляните на этот размах [мероприятия]. Я могу обойти всю Россию в одном комплексе, но даже он довольно большой. Очень рада, что побывала здесь», ― рассказала школьница из Югры Ясмина.

Ранее, 5 ноября, российский актер Сергей Безруков, побывавший на выставке-форуме «Россия», заявил, что ВДНХ возвращает свое настоящее название выставки достижений и что России действительно есть чем гордиться.

Безруков подчеркнул, что в 90-е годы в павильонах ВДНХ продавали электротехнику, что было чудовищно, поскольку сам смысл выставки достижений был «просто убит». Сейчас же важно показать всем жителям России, какими успехами и регионами гордится страна.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал о том, как проходит второй день выставки-форума «Россия». Он подчеркнул, что он проходит не менее продуктивно, чем первый, и добавил, что по ожиданиям организаторов гостями форума станут не менее 20 млн человек.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.