В России подготовят эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы
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- В России подготовят эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы
Российские специалисты занимаются разработкой проекта по изучению межзвездного пространства и полету космического аппарата за пределы Солнечной системы. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор Центра Келдыша (часть госкорпорации «Роскосмос») Владимир Кошлаков.
«Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы», — сказал он в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
Кошлаков заверил, что аппарат будет оснащен самым мощным в мире плазменным двигателем, разработанным в Центре Келдыша. Установка будет способна работать на протяжении многих лет, добавил он.
Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.
Ранее, 26 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Российский президент заявил о необходимости принять решение о РОС. По его словам, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике. Также Путин указал, что первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году.