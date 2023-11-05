Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

США и Россия несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, отметил 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По мнению Пескова, отношения между США и Россией «на нуле».

«Я бы сказал, даже ниже нуля. Но всё равно, поскольку Америка и мы несем особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он обратил внимание, что для встречи президентов РФ и США должны вызреть необходимые условия, а также необходимо обоюдное желание.

Песков напомнил, что Путин «неоднократно заявлял, что готов к любым контактам», а отношения свернулись по инициативе Вашингтона.

Для возобновления отношений с Москвой президенту США Джо Байдену придется занять более конструктивную позицию, считает Песков.

В конце октября Песков заявил о согласии Москвы с Байденом в теме необходимости нового миропорядка, который должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. По его словам, новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга».

17 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: Россия не исчезнет с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Дипломат призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратстабильности.