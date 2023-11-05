Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пригрозили США «серьезным ударом» в случае продолжения конфликта в Газе
Общество
Делегация из Эфиопии посетила международную выставку-форум «Россия»
Интернет и технологии
ChatGPT научился создавать песни по запросу пользователя
Общество
Разработана новая схема маршрутов для автовокзалов Москвы
Мир
Аббас на встрече с Блинкеном заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Мир
Лавров указал на желание США дестабилизировать «всё и вся»
Мир
Песков указал на понимание Западом масштабов коррупции на Украине
Мир
В ХАМАС ответили на заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе
Культура
Гендиректор общества «Знание» назвал людей главной гордостью выставки «Россия»
Общество
Кабинету Темирканова в Мариинском театре присвоят его имя
Мир
Более 60 рейсов отменено из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга
Общество
Белоусов заявил о вступлении России в этап укрепления суверенитета
Мир
СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ

Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Россия несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, отметил 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

По мнению Пескова, отношения между США и Россией «на нуле».

«Я бы сказал, даже ниже нуля. Но всё равно, поскольку Америка и мы несем особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он обратил внимание, что для встречи президентов РФ и США должны вызреть необходимые условия, а также необходимо обоюдное желание.

Песков напомнил, что Путин «неоднократно заявлял, что готов к любым контактам», а отношения свернулись по инициативе Вашингтона.

Для возобновления отношений с Москвой президенту США Джо Байдену придется занять более конструктивную позицию, считает Песков.

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

В конце октября Песков заявил о согласии Москвы с Байденом в теме необходимости нового миропорядка, который должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. По его словам, новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга».

17 октября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: Россия не исчезнет с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Дипломат призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратстабильности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023