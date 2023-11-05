Гости стенда НМГ на выставке «Россия» предстали в образе телеведущих и блогеров

Гости стенда Национальной Медиа Группы (НМГ) «Медиа для тебя» могут предстать в образе известных телеведущих и блогеров. Кадры публикуют «Известия» 5 ноября.

Достаточно подойти к стенду, выбрать персонажа и сделать фотографию, через несколько минут видео с собой в главной роли гость стенда сможет скачать с помощью QR-кода или отправить себе на почту.

На кадрах видно, что посетители очень довольны тем, что могут на мгновения предстать, к примеру, в образе стилиста Александра Рогова.

Фото можно опубликовать в социальных сетях с хештегом «Медиадлятебя».

Накануне директор по коммуникациям НМГ Анна Айбашева рассказала, что ожидает гостей стенда компании «Медиа для тебя». По ее словам, каждый месяц планируется обновлять как набор звездных лиц для дополненной реальности, так и набор эпизодов из сериалов и шоу НМГ.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны.

Вход на выставку бесплатный.