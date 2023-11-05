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СМИ допустили срыв визита Зеленского в Израиль из-за утечки данных
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СМИ допустили срыв визита Зеленского в Израиль из-за утечки данных

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки информации
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Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может быть отменен из-за утечки информации о поездке в СМИ. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила газета The Times of Israel.

«Он (Зеленский. — Ред.) хотел, чтобы о поездке стало известно, когда он ступит на израильскую землю», — сказано в материале.

Как утверждается, украинский лидер действительно хотел приехать в Израиль на следующей неделе, однако на данный момент эти планы стоят под вопросом.

«Он очень разочарован», — добавляется в публикации.

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О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Тогда портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что офис президента Украины направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит. Позднее сообщалось, что Тель-Авив отказал Зеленскому.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.

Это не первый случай, когда отменяют выступления Зеленского на различных мероприятиях. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал украинскому президенту выступить перед конгрессменами, сославшись на занятость законодателей.

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