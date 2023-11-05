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В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Шестаков: в России снизятся цены на красную икру и горбушу
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В России ожидается снижение цен на горбушу и красную икру из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины, рассказал 5 ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — отметил он «РИА Новости».

Шестаков указал на то, что рыбы много, и теперь стоит надеяться, что ритейлеры снизят цены.

В ведомстве уточнили, что объем производства лососевой икры в январе–сентябре 2023 года составил 21,1 тыс. т. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Ранее, 27 октября, в Совете Федерации рекомендовали ускорить введение в России маркировки рыбы и икры. Данная мера помогает снизить долю незаконного оборота продукции.

Тогда же директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский рассказал, что к эксперименту по маркировке икры присоединились 4,5 тыс. участников оборота. Он добавил, что ведется разработка акта, согласно которому обязательную маркировку красной и черной икры планируется начать 1 апреля 2024 года.

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