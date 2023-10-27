В Совете Федерации рекомендовали ускорить маркировку рыбы и икры в России

В Совете Федерации рекомендовали ускорить введение в России маркировки рыбы и икры. Об этом говорится в рекомендациях Минпромторгу комитета по экономической политике по итогам круглого стола «О развитии национальной системы цифровой маркировки товаров».

«Ускорить проведение мероприятий по обязательной маркировке икры лососевых и осетровых рыб и другой продукции пищевой промышленности», — отмечается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем также уточняется, что уже наблюдаются результаты в связи с внедрением маркировки в ряде отраслей.

«Доля незаконного оборота снизилась: по обуви — на треть, шинам и покрышкам — более чем вдвое, парфюмерной продукции — на 8,5%; произошло «обеление» рынка воды на четверть, т.к. появилось 27% «новых» производителей, отчитывающихся перед Росстатом; дополнительные платежи в бюджет составили около 7 млрд рублей», — сообщается в документе.

Ранее в этот день директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский на общественном совете при Росрыболовстве рассказал, что к эксперименту по маркировке икры присоединилось 4,5 тыс. участников оборота. По его словам, были найдены технологические решения и апробированы на российских предприятиях. Кроме того, он уточнил, что ведется разработка акта, согласно которому обязательную маркировку красной и черной икры планируют начать 1 апреля 2024 года.

26 октября стало известно, что Россельхознадзор выявил в России 191 т икры неизвестного происхождения. Продукция доставлялась крупным сетевым ритейлерам, среди которых оказались «Лента», «О’кей», «Перекресток», «ВкусВилл». Поставками занимались 11 компаний из разных регионов страны, в отношении них приняты меры в соответствии с полномочиями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.