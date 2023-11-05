Реклама
Прямой эфир
Мир
Клад из монет Римской империи обнаружили на побережье Сардинии
Армия
Разведчики-снайперы ВС РФ уничтожили группу противника на купянском направлении
Мир
WAFA сообщило о гибели 51 человека при авиаударе по лагерю беженцев Аль-Магази в Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +13 градусов в Москве 5 ноября
Мир
Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа
Мир
Аэропорт Гамбурга подтвердил информацию о прекращении авиасообщения
Происшествия
В Минобороны заявили о повреждении корабля в Керчи при ракетном ударе ВСУ
Мир
В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш
Мир
МИД Турции подтвердил визит Блинкена в Анкару
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных из-за ударов Израиля
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области
Общество
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Общество
Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве
Сюжет:

Минобороны показало боевую работу разведчиков ЦВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По случаю 105-й годовщины военной разведки страны Минобороны России продемонстрировало 5 ноября кадры работы роты разведки группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах можно увидеть, как военнослужащие покинули бронекапсулу и выдвинулись в зону проведения разведки. Скрытно перемещаясь на местности, разведчики заняли позицию для наблюдения. Тем временем группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения.

Запустив разведывательный беспилотник в небо, группировка приступила к изучению маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись моментом, разведчики вступили в огневой контакт с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) до подхода штурмовых подразделений.

Зачистив опорный пункт, группа разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) продолжила движение в тыл украинской армии, продвигаясь вперед на краснолиманском направлении, тем самым создавая «серую» зону, покинутую войсками противника.

«У нас много задач: выявление, разведка и корректировка артиллерийского огня. Нахождение разведывательной группы по отношению к передовой зависит от поставленной задачи: иногда разведчиков и противника может разделять расстояние до 500 м, иногда ― до 1 км», ― рассказал командир отделения БЛА с позывным Боцман.

В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. Он был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2006 году президентским указом День разведчика был включен в перечень официальных государственных праздников и отмечается в России ежегодно 5 ноября.

Продолжение преследует: ВС РФ успешно отбивают атаки под Купянском
ВФУ пытаются связать наши подразделения боем и заставить перебросить на это направление дополнительные резервы

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 5 ноября, что российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации на Украине. Глава Минобороны выразил особую благодарность ветеранам, «тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества».

Ранее, 3 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023