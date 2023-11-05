Минобороны показало боевую работу разведчиков ЦВО

По случаю 105-й годовщины военной разведки страны Минобороны России продемонстрировало 5 ноября кадры работы роты разведки группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах можно увидеть, как военнослужащие покинули бронекапсулу и выдвинулись в зону проведения разведки. Скрытно перемещаясь на местности, разведчики заняли позицию для наблюдения. Тем временем группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения.

Запустив разведывательный беспилотник в небо, группировка приступила к изучению маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись моментом, разведчики вступили в огневой контакт с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) до подхода штурмовых подразделений.

Зачистив опорный пункт, группа разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) продолжила движение в тыл украинской армии, продвигаясь вперед на краснолиманском направлении, тем самым создавая «серую» зону, покинутую войсками противника.

«У нас много задач: выявление, разведка и корректировка артиллерийского огня. Нахождение разведывательной группы по отношению к передовой зависит от поставленной задачи: иногда разведчиков и противника может разделять расстояние до 500 м, иногда ― до 1 км», ― рассказал командир отделения БЛА с позывным Боцман.

В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. Он был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2006 году президентским указом День разведчика был включен в перечень официальных государственных праздников и отмечается в России ежегодно 5 ноября.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 5 ноября, что российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации на Украине. Глава Минобороны выразил особую благодарность ветеранам, «тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества».

Ранее, 3 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.