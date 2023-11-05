Шойгу отметил эффективную работу военных разведчиков в зоне СВО

Российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя их с профессиональным праздником в воскресенье, 5 ноября, сообщает Telegram-канал ведомства.

«И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции», — отметил Шойгу в приказе.

Также глава Минобороны выразил особую благодарность ветеранам, «тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества».

«Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! Величие Родины — в ваших славных делах!» — заявил он.

В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. Он был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2023 году праздник будут справлять в 24-й раз.

Ранее, 3 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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