Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило Минобороны.

Наград были удостоены командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев, командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков. Трое награжденных героев России в совокупности уничтожили 32 танка украинских националистов.

«Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы также достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях», — приводятся слова главы оборонного ведомства в сообщении министерства.

По словам министра, о подвигах российских военнослужащих знают не только в России, их видела половина мира.

Ранее, 25 октября, Шойгу вручил медали Героев России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Военнослужащие в разговоре с министром обороны РФ отметили, что практически каждый из них получал награды за уничтоженную технику противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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