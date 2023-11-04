Аэропорт Гамбурга закрыли из-за вооруженного мужчины

Авиасообщение в аэропорту Гамбурга было полностью прекращено из-за замеченного там вооруженного мужчины. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Bild.

По информации издания, неизвестного видели в автомобиле без номеров перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции.

Все входы аэропорта были заблокированы. Авиасообщение полностью прекращено, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

Ранее, 19 октября, аэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург на границе Франции и Швейцарии был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Сообщение об угрозе взрыва поступило около 13:30 (14:30 мск). Оно было похожим на те, что ранее поступили в ряд других воздушных гаваней во Франции.