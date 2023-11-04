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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за вооруженного мужчины

Bild: аэропорт Гамбурга был закрыт из-за замеченного там вооруженного мужчины
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Bockwoldt
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Авиасообщение в аэропорту Гамбурга было полностью прекращено из-за замеченного там вооруженного мужчины. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает газета Bild.

По информации издания, неизвестного видели в автомобиле без номеров перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции.

Все входы аэропорта были заблокированы. Авиасообщение полностью прекращено, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

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Ранее, 19 октября, аэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург на границе Франции и Швейцарии был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Сообщение об угрозе взрыва поступило около 13:30 (14:30 мск). Оно было похожим на те, что ранее поступили в ряд других воздушных гаваней во Франции.

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