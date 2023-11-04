Песков опроверг сообщения о якобы существующих двойниках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме «Россия» 4 ноября, опроверг слухи о якобы существующих двойниках Владимира Путина.

«Эксперты гадают: их три или четыре? И тот, кто сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому, это который? А Путин у нас один!» — заявил он.

Ранее в этот день Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства. В ходе церемонии российский лидер кратко пообщался с патриархом Кириллом, поприветствовал присутствовавших представителей духовенства, юнармейцев и представителей молодежных организаций.

Также в этот день Песков сказал, что ему повезло встретить в жизни главного учителя — Владимира Путина. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что никто никогда не видел Путина беспокойным или несобранным. Также он добавил, что российский лидер обязательно посетит выставку-форум «Россия».

Выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов покажут свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход на выставку бесплатный.