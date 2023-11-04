Песков назвал Путина своим главным учителем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ему повезло встретить в жизни главного учителя — президента РФ Владимира Путина. Такое заявление он сделал в ходе марафона «Знание» 4 ноября.

Песков обратил внимание на то, что никто никогда не видел Путина беспокойным или несобранным. Пресс-секретарь главы государства признался, что его навык спокойно отвечать на любые вопросы «скорее приобретенный».

«Этот навык скорее приобретенный. Мне посчастливилось видеть главного учителя моей жизни — Владимира Путина. Мы никогда не видели Путина неспокойным, никогда не видели его несобранным», — сказал Песков.

Также он добавил, что российский лидер обязательно посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. При этом точных дат для посещения выставки в графике президента пока нет.

Накануне, 3 ноября, Песков сообщил, что Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов покажут свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход на выставку бесплатный.