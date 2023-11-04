Россия не рассматривает новые ограничения на вывоз продовольствия

Власти России сейчас не рассматривают введение новых ограничений на вывоз продовольствия. Об этом в субботу, 4 ноября, заявила журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе выставки-форума «Россия».

«Нет. Только всё, что было связано с мясом птицы. Мы говорим о том, что нам нужен определенный объем, если говорить о мясе птицы. Из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства. Для того чтобы увеличить объем, было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии — наших партнеров по ЕАЭС. И проведена дополнительная работа с производителями для того, чтобы нарастить объем», — рассказала она.

По словам Абрамченко, к концу года по производству мяса птицы ожидается прирост на 3%.

«Так что объема будет достаточно. Будет достаточно объема — будет, соответственно, влияние на стоимость», — сказала вице-премьер.

Ранее, 26 октября, Минсельхоз предложил временно запретить вывоз куриных яиц и мяса птицы из России. Согласно соответствующему проекту постановления, предполагается, что запрет будет действовать в течение полугода.

В тот же день зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов предположил, что запрет экспорта мяса птицы и яиц повлияет на снижение их стоимости.

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».