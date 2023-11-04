На выставке «Россия» показали интерактивный ледокол

На площадке Ямала на выставке-форуме «Россия», которая открылась в субботу, 4 ноября, на ВДНХ в Москве представили интерактивный ледокол. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Регионы словно соревнуются в оригинальности. Вот, например, Ямал — встречают белые медведи, а дальше можно совершить путешествие на ледоколе», — рассказал журналист.

Атомный ледокол носит соответствующее название — «Ямал». Чтобы отправиться в путешествие, нужно взяться за ручки прожектора. При этом на экране будут появляться интересные факты о полуострове.

«На Моржовом мысе одновременно собирается до 5 тыс. ластоногих гигантов», — привели пример авторы интерактива.

Выставка начала работу утром в субботу, в День народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».