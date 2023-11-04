Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество». Об этом в субботу, 4 ноября, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Вину он не признал», — говорится в публикации.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным надзорного органа, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени указанных юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ, восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на сумму от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.