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В МИД России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

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Фото: commons.wikimedia.org
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Россия примет все необходимые военно-технические меры предосторожности в связи планируемой переброской американских истребителей F-35 в Великобританию. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

Переброска F-35, способных нести ядерное оружие, является усилением военного давления на Россию. Кроме того, НАТО продолжает уплотнение и организацию новых серий учений, а также повышение их масштаба.

Всё это является частью политики Запада по сдерживанию России, поэтому «все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты», заявил дипломат.

Он отметил, что решение о переброске американских истребителей на авиабазы Великобритании будет учтено при военном планировании и подготовке войск.

«То есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать», — заявил Грушко.

Ранее, 30 августа, The Telegraph сообщила, что США планируют перебросить 54 истребителя F-35 на авиабазу Лейкенхит Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Новые самолеты должны заменить находящиеся в настоящий момент на базе F-15.

«Там (на авиабазе Лейкенхит. — Ред.) будут базироваться F-35. Они уже были развернуты и прибудут в конце этого года, если не где-то в 2024 году», — приводит газета слова военного источника.

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29 сентября экс-сотрудник правительства США Грегори Уивер заявил, что странам НАТО следует усилить ядерное сдерживание для противодействия России. Россия не станет использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, но в дальнейшем может якобы применить его против Североатлантического альянса, полагает эксперт.

Ранее, 14 июня, центральное командование США объявило об отправке на Ближний Восток истребителей F-22 Raptor. Причиной переброски техники была названа возросшая активность Военно-воздушных сил Российской Федерации в регионе.

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