Автор идеи принятия новых ПДД обсудил предложение с главой МВД

Организованная президентом РФ Владимиром Путиным встреча автора идеи принятия новых правил дорожного движения (ПДД) члена комиссии Общественной палаты Александра Холодова с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым состоялась в пятницу, 3 ноября. Они обсудили проблему необходимости внесения поправок в ПДД и возможность создания абсолютно новых правил.

«Общественная палата занимается созданием этого документа, то есть мы принимаем предложения от граждан, мы обсуждаем эти предложения. Уже в принципе даже понятна структура, как мы хотим видеть документ от простого к сложному. <…> Мне кажется, что вот этот процесс в первую очередь МВД, ГИБДД в частности, заинтересованы, чтобы ускорить процесс, чтобы у нас появились, наконец, понятные правила», — заявил Холодов.

Он отметил, что сейчас на дорогах Москвы появляются роботы-доставщики, беспилотные автомобили. Кроме того, набирают популярность электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Для новых реалий необходимо создать новые правила, чтобы избежать правового вакуума и так называемых «дорожных ловушек», когда одни параграфы противоречат другим, отметил Холодов.

«И если сейчас наша страна ускорится, мы будем первыми в мире, которая, например, это нормально всё пропишет в правилах. С нас уже будут их списывать», — предположил член комиссии Общественной палаты.

В ответ на это глава МВД заметил, что поправки в уже действующие нормативно-правовые акты вносятся по мере появления новых вещей, влияющих на жизнь общества. Однако любые изменения в ПДД должны быть хорошо продуманными, чтобы не было просто правок ради правок.

«Любая корректировка, любое изменение, оно должно быть четко выверенным, четко продуманным, и только тогда это корректировка будет работать», — подчеркнул Колокольцев.

Он также заметил, что россияне — и водители, и пешеходы — иногда просто не успевают вовремя подстроиться под те изменения, которые уже существуют, например, по круговому движению или другим нововведениям. При этом «временные» правки, которые сейчас вносятся в ПДД, по сути не являются таковыми. Ожидается, что к концу 2029 года все они приживутся и правила будут полностью сформулированы, но это будет происходить постепенно.

«И поэтому сказать о том, что в 2029 году мы подведем красную черту и у нас полностью прекратится этот процесс, я не могу, потому что мы не знаем, какие еще у нас после 2029 года будут вызовы современного мира в плане организации дорожного движения. Но те поправки, которые мы сегодня вносим, эти поправки они уже не временные, они уже постоянно действующие. И к ним граждане, водители, пешеходы уже привыкают и уже действуют в соответствии с требованиями», — заключил Колокольцев.

Ранее в этот день на встрече с новым составом Общественной палаты Путин пообещал Александру Холодову устроить встречу с главой МВД по поводу обсуждения идеи принятия новых правил дорожного движения. По словам Холодова, необходимость обновить текст правил появилась в связи с новыми видами транспорта на дорогах.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что в России планируют ввести штрафы для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Речь шла об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождении в состоянии опьянения, о перевозке пассажиров и других.

До этого, в сентябре, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила обязать владельцев самокатов и других СИМ сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.