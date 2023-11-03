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Путин пообещал автору идеи принятия новых ПДД аудиенцию у главы МВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин пообещал организовать встречу с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым автору идеи принятия новых правил дорожного движения (ПДД). Об этом он заявил в пятницу, 3 ноября, в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

Автором идеи является член комиссии Общественной палаты по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов.

По его словам, необходимость обновить текст правил появилась в связи с новыми видами транспорта на дорогах. Речь идет о беспилотных такси, электросамокатах и роботах-доставщиках.

«Давайте так договоримся, я сейчас попрошу министра внутренних дел, он вас сегодня или завтра пригласит к себе на беседу, и вы с ним пообсуждаете», — сказал Путин.

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Ранее, 23 октября, сообщалось, что в России планируют ввести штрафы для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Речь шла об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождении в состоянии опьянения, о перевозке пассажиров и других.

До этого, в сентябре, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила обязать владельцев самокатов и других СИМ сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.

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