Путин заявил о важности изучения правил дорожного движения в школе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости изучения правил дорожного движения в школах. Об этом российский лидер сказал 3 ноября в ходе в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

Отвечая на вопрос члена комиссии Общественной палаты Александра Холодова, Путин отметил, что необходимо ПДД «не просто изучать на бумажке, а еще и на местности».

Кроме того, президент добавил, что работа с правилами дорожного движения ― это общедоступная, но достаточно специальная сфера деятельности.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что в России планируют ввести штрафы для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Речь шла об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождении в состоянии опьянения, о перевозке пассажиров и других.

До этого, в сентябре, партия «Справедливая Россия — За правду» предложила обязать владельцев самокатов и других СИМ сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.