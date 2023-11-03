Григорий Лепс рассказал о внебрачном сыне

Народный артист России Григорий Лепс сообщил, что у него есть внебрачный сын. Соответствующее заявление певец сделал в пятницу, 3 ноября, в интервью Пятому каналу.

По словам Лепса, он видел сына лишь один раз, на данный момент они не общаются. Сын артиста является уже взрослым мужчиной, у которого есть семья и работа.

Певец также заявил, что у многих звезд есть внебрачные дети, однако не все в этом готовы признаться.

Ранее, 3 июля, Лепс рассказал, что он сдержал свое обещание и заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. В частности, 15 июня сообщалось, что Лепс и российский певец Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто уничтожит данную технику.