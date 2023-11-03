США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

США направят Украине очередной транш в размере $125 млн на военную помощь. Об этом сказано в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, опубликованном 3 ноября на сайте Госдепартамента.

Киев получит вооружение на сумму $125 млн со складов Пентагона. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, различном вооружении и технике.

При этом еще $300 млн помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине, уточняется на сайте Пентагона. Это предполагает заключение минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники и средств напрямую из своих запасов.

Как отмечается, Украине будут поставлены дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, более 3 млн патронов и гранат, 12 грузовиков и утепленное обмундирование.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки. Она указала, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшие пакеты военного имущества из наличия военного ведомства, чтобы растянуть возможности поддерживать страну на максимально долгий срок.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Тогда же американское оборонное ведомство анонсировало выделение Украине военной помощи стоимостью $150 млн.

До этого, 20 октября, Байден запросил у конгресса США дополнительную военную и иную помощь Украине и Израилю в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.