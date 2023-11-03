Израиль перестал информировать Россию об ударах по Сирии

Израиль после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, как правило, не информирует Москву об ударах по территории Сирии. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Не только не всегда [информирует], а как правило», — заявил Богданов.

Россия узнает об израильских ударах по территории Сирии «по факту», уточнил он.

Замминистра также рассказал, что Москва рассчитывает, что Израиль в ближайшее время одобрит российские списки на эвакуацию граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта. Он объяснил, что посольство каждой страны предоставило израильской организации, занимающейся делами на палестинских территориях, списки своих граждан на эвакуацию из сектора Газа в Египет. После одобрения списка Израиль направляет его Каиру, который пропускает на свою территорию указанных граждан.

«Мы чуть ли не первыми направили эти списки. К сожалению, эта (израильская. — Ред.) структура пока ставит подписи на списках других государств», — заявил Богданов.

Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на источники также сообщил, что Израиль перестал уведомлять Москву о своих атаках на сирийскую территорию.

1 ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона активно работает с египетскими властями для того, чтобы вывести порядка 600 граждан РФ и чуть больше 300 граждан соседних стран из сектора Газа. Как только будет открыт переход, Россия сделает всё необходимое для вывоза россиян, добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.