Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря

Минсельхоз предложил ввести временные запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Это необходимо для стабилизации ценовой ситуации и обеспечения потребностей внутреннего рынка в этих продуктах в условиях повышенного спроса на такие товары, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 3 ноября.

«В целях стабилизации ценовой ситуации, а также обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и пищевом курином яйце в условиях повышенного спроса на эти товары Минсельхоз России предложил вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопросы об установлении временного запрета на экспорт данных товаров за пределы территории Российской Федерации, а также об установлении в 2024 году тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса кур домашних, ввозимых на территорию РФ, в объеме до 160 тыс. т», — уточнили в министерстве.

Ограничения не распространяются на продукцию, вывозимую в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных межправительственных соглашений, международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, и продукцию, перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств, в качестве припасов, добавили в пресс- службе Минсельхоза.

Также на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц, в том числе и на территорию ЕАЭС.

О соответствующей инициативе Министерства сельского хозяйства стало известно еще 26 октября. В тот же день доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что запрет экспорта добавит на внутренний рынок необходимые объемы продукции. В то же время решение окажет минимальное влияние на производителей в сравнении с другим мерами регулирования, выразил мнение он.

25 октября президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Патрушев сказал, что в ведомстве занимаются этим вопросом, а также добавил, что в августе наблюдалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август зафиксирован рост объемов.