Путин назвал острой проблему абортов в России

Проблема абортов в России стоит остро, заявил 3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ президент Владимир Путин.

«Проблема абортов — она такая, острая. Вопрос: что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям», — сказал российский лидер.

Путин также указал на то, что в стране есть много направлений по поддержке материнства и детства, и за социальный блок отвечает правительство РФ. Он добавил, что этому нужно постоянно уделять внимание.

Ранее, 27 октября, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова заявила, что аборты нужно проводить при наличии согласия не только матери, но и отца, если брак зарегистрирован. С такой инициативой она выступила в ходе круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».

В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два таких препарата были внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.