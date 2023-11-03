Представлен рейтинг самых необычных вакансий дегустаторов и сомелье

С начала года в России было открыто более 900 вакансий дегустаторов и сомелье — по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на этих специалистов вырос на 28%. Эксперты hh.ru составили рейтинг самых необычных и редких вакансий в этой категории, в который, в частности, вошла вакансия сомелье кормов для собак с зарплатой от 270 тыс. рублей. Результатами они поделились с «Известиями» 3 ноября.

Отмечается, что чаще всего вакансии дегустаторов и сомелье открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (39%), «Продукты питания» (10%) и «Розничная торговля» (8%). В 60% случаев от соискателей требуется опыт работы от одного года до трех лет, в 11% — свыше трех лет. Лишь 29% таких вакансий подходят для новичков в профессии.

Подавляющее большинство вакансий дегустаторов и сомелье связано с вином и эногастрономией, однако есть и исключения.

Так, в Новосибирске ищут сомелье кормов для собак с зарплатой от 270 тыс. Работнику предстоит дегустировать и сравнивать корма для животных (от 10 до 30 марок в день), а также записывать видеообзоры дегустаций и составлять отчеты по параметрам корма: вкус, цвет, запах, форма, упаковка.

В Тюмени ищут дегустатора коктейлей, который каждую пятницу будет тестировать коктейли в 12 барах, оценивать качество и подачу и давать обратную связь. Чтобы претендовать на вакансию, соискатель должен иметь развитые органы вкуса и обоняния.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия дегустатора кофе с зарплатой от 45 тыс. рублей. Ключевая обязанность — пробовать разные виды кофе и давать оценку.

В Челябинске ищут дегустатора бисквитно-кремовых изделий с зарплатой от 88 тыс. рублей. Работнику предстоит проведение органолептических тестирований тортов и пирожных, а также снятие проб при изменении технологии и внедрении новых рецептур. За смену придется дегустировать 17–25 образцов фирменной кондитерской продукции.

Ресторану в Санкт-Петербурге требуется чайный сомелье, который за 55 тыс. рублей будет заниматься приготовлением и подачей чая, а также общаться с гостями.

В Москве ищут упаковщика-дегустатора бортового питания для самолетов с зарплатой от 218 тыс. до 287 тыс. Уточняется, что это вахтовая вакансия, где ключевой обязанностью является упаковка продукции с возможностью пробовать все блюда на производстве. При этом работодатель дополнительно обещает бесплатный комплексный обед.

В Санкт-Петербурге требуется упаковщик-дегустатор колбасы, которому работодатель обещает платить от 180 тыс. до 250 тыс. рублей. Компания ищет любителя колбасы, который будет готовить продукцию к отправке в магазины. Предусмотрены ежедневные дегустации.

В конце августа сообщалось, что лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем жители страны оценивают свои рабочие места на 3,3 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем назван шум: он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и производителя решений из каменной ваты «Роквул».