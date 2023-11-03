Эротическая фотосессия в угольной шахте в Польше обернулась скандалом

В Польше разгорелся скандал после того, как в действующей угольной шахте «Богданка» была проведена фотосессия с участием обнаженных моделей. Об этом 3 ноября сообщает польская Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что эротическая съемка была проведена в 960 м под землей. Фотографии обнаженных девушек, позирующих на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники, появились на внутренних коммуникаторах рабочих «Богданки».

Ситуацию прокомментировала депутат сейма Польши Марта Вцисло, получившая фотографии моделей.

«Эти фотографии я получила от шахтеров. Сначала я подумала, что это какая-то шутка, но оказалось, что нет», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правление «Богданки», которое после инцидента выступило со специальным заявлением, возложило ответственность за проведение фотосессии на фирму, поставляющую на шахту оборудование.

«Сообщаем, что «Богданка» не была проинформирована о спорном характере фотосессии. «Богданка» не создает и не будет создавать или продвигать календари, содержащие обнаженные фотографии женщин», — говорится в заявлении, опубликованном на странице шахты в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Руководство подчеркнуло, что заявка на разрешение проведения съемки касалась фотографии тракторов BIZON в подземных условиях.

В ноябре 2021 года австралийске пожарные снялись в откровенной фотосессии для календаря на 2022 год. Мужчины позировали топлес, в том числе с животными. Данная акция была нацелена на то, чтобы собрать средства от продажи календарей на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду зверей. Более 25 лет организаторы акции привлекают таким образом средства на благотворительные цели.