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Австралийские пожарные снялись топлес для календаря на 2022 год

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Австралийские пожарные снялись в откровенной фотосессии для календаря на 2022 год. Кадры опубликованы на странице Aus Firefighter Calendar в Instagram.

Мужчины позируют, в том числе с животными, ведь акция проводится в их защиту. Пожарных можно увидеть в обществе коал, кошек, собак и других питомцев. Средства от продажи календарей пойдут на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду зверей.

Также будет выпущена пляжная версия календаря, где сотрудники пожарной службы Австралии предстанут в купальных шортах и плавках.

Отмечается, что уже более 25 лет организаторы акции привлекают таким образом средства на благотворительные цели.

В октябре Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с российскими иллюстраторами разработал книгу о редких видах животных России, чтобы привлечь внимание к необходимости их сохранения.

В этом же месяце стало известно, что WWF России инициирует межрегиональную программу по сохранению популяции дикого северного оленя на территории северо-запада нашей страны.

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