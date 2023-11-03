Путин назвал санкции Запада против членов Общественной палаты РФ оценкой их работы

Западные санкции против некоторых членов Общественной палаты РФ являются оценкой их работы. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

«Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит. Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями — это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России. Хочу вас за это поблагодарить», — заявил президент.

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